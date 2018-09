Rode cijfers op Europese beurzen

De Amsterdamse AEX-index stond richting het middaguur 1,2 procent in de min op 430,89 punten. De MidKap ging 1,5 procent omlaag naar 666,28 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,9 tot 1,6 procent in.

In de AEX stond staalconcern ArcelorMittal onderaan met een verlies van 4,2 procent. In de MidKap noteerde roestvrijstaalbedrijf Aperam een min van 2,5 procent. In Londen hadden de mijnbouwers BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto en Glencore het moeilijk met verliezen van 4 tot 7,5 procent.

Air France-KLM

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak tekende technologiebedrijf TKH een verlies op van 3,7 procent. TKH werd door beleggers niet beloond voor de groei van de winst en omzet die over 2015 werd gerapporteerd en de dividendverhoging die aandeelhouders in het vooruitzicht werd gesteld.

Air France-KLM leverde ruim 3 procent in. De luchtvaartcombinatie meldde in februari opnieuw meer passagiers te hebben vervoerd dan een jaar eerder.

RWE

In Frankfurt werd farmaceut Merck 1,5 procent minder waard, na de publicatie van zijn jaarcijfers. Energiegigant RWE won 0,9 procent na de presentatie van zijn definitieve cijfers. Daaruit bleek dat het moederbedrijf van Essent vorig jaar een verlies van 170 miljoen euro heeft geleden.

De Europese autobedrijven verloren aan beurswaarde. In Frankfurt leverden BMW, Daimler en Volkswagen ruim 2 procent in en in Parijs gingen Renault en PSA Peugeot Citroën tot 3 procent omlaag.

Euro

Modehuis Burberry won in Londen ruim 6 procent. Volgens zakenkrant Financial Times is het bedrijf bezig zich te wapenen tegen een mogelijke overname.

De euro was 1,1010 dollar waard, tegen 1,0995 dollar bij het Europese slot maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent naar 37,53 dollar. Brent werd 0,6 procent goedkoper op 40,58 dollar.