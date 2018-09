Carlos Slim doet miljardenbod op Spaanse cementreus

Het bod is het laatste in een serie investeringen die Slim doet, terwijl de miljardair afgelopen jaren zijn bezittingen op de beurs met $27,1 miljard zag slinken. Het aandeel FCC won maandag direct 17% op de beurs.

FCC is een grote aannemer in Spanje, de derde in omvang en de grootste producent van cement, maar volgens marktvorsers ook interessant als grote speler in waterbeheer.

Belang vergroot

Slim deed het bod op het bedrijf dat in 1900 werd opgericht na zijn eerste contract in Barcelona voor een werf, via zijn bedrijf Inversora Carso. Hij was daartoe volgens de regels genoodzaakt, nadat zijn belang (36,6%) in het Spaanse bouwbedrijf boven de 30% was gekomen.

Volgens het Spaanse Intral Strategy Execution is Slim bezig met het opbouwen van een conglomeraat in bouwmaterialen, cement en milieudiensten, dat met de aantrekkende huizenmarkt zou kunnen floreren. Slim zou goed in staat zijn om in deze markt synergie te bewerkstelligen.

Water schaars

Het concern van Slim zegt dat hij veel vertrouwen heeft in het herstel van de Spaanse markt. Het beheer van water wordt steeds relevanter in Spanje, maar niet alleen daar, aldus de zegsman tegenover Bloomberg.

Dit onderdeel zou goed zijn voor 80% van alle orders van FCC.

Lees hier alles over de besparingen bij KPN