'KPN stelt ambitieuze doelen'

KPN liet eerder op de dag weten dat de operationele winstmarge in Nederland in de komende jaren met zeker 3 procentpunt zal verbeteren. Dat doel wordt bewerkstelligd met 300 miljoen euro aan extra bezuinigingen, verwachte verdere groei op de consumentenmarkt en een stabilisering van de opbrengsten bij de zakelijke divisie. De doelstelling voor de middellange termijn is daarmee volgens ING beter dan verwacht.

ABN AMRO vindt de nieuwe bezuinigingen en het positieve effect daarvan op de marge binnen de verwachtingen passen. De aankondigingen zijn volgens de bank wel positief voor het sentiment rond KPN op de beurs. ABN hanteert een hold-advies voor het aandeel KPN, dat bij ING op de kooplijst staat.

KPN stond maandag rond 09.35 uur 1,5 procent in de plus op 3,47 euro.