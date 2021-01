Leren eten met stokjes

De klompen die in juni door burgemeester Sybrand van Haersma Buma bij de voordeur van restaurant Oan Tafel in het Friese dorpje Wergea werden gezet, worden tijdelijk ingeruild voor een Vietnamese hoed, want het restaurant gaat voor het goede doel op de Vietnamese toer.

Wie door de coronamaatregelen het reizen mist, of gewoon van lekker eten houdt, kan dit weekend terecht voor een authentieke Vietnamese streetfood-beleving. Het restaurant gaat zover om ook een cursus eten met stokjes te geven. Genieten kan van Hue springrolls, krokante pannenkoeken Ban Xeo, maar ook de Bánh mì, volgens de beroemde Amerikaanse kok Anthony Bourdain de beste sandwich ter wereld.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma.

Het mooie is dat tien procent van de rekening van het afgehaalde of bezorgde eten naar een goed doel gaat: De Kianh Foundation in Vietnam. Restaurantoprichter Geert-Jan Vaartjes die al jaren chef-kok is van het Anantara Hoi An hotel: „Heel Vietnam leeft met de erfenis van chemische oorlogsvoering. De Kianh Foundation biedt speciaal onderwijs en gezondheidsdiensten aan kinderen met een handicap in het speciaal ontworpen dagcentrum.”

Oan Tafel is behalve door Vaartjes opgezet door gastvrouw Aaltsje de Boer en ondernemer Hylke Tholen.