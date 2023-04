Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: krimp Schiphol blijft voorlopig juristenfeest

Kopieer naar clipboard

Yteke de Jong - Met het afschieten van het krimpplan van Schiphol is de strijd om het aantal vluchten nog lang niet ten einde. Het oordeel van de rechter woensdag ging over de eerste stap van het krimpplan naar 460.000 vliegbewegingen. De minister dacht dat hij deze stap kon nemen zonder het vereiste overleg, maar is dus door de rechter teruggefloten. Dat betekent niet dat het plan nu helemaal van tafel is.