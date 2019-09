Woensdagochtend nieuwe staking bij KLM

De staking zorgde maandag voor uitval van in totaal 62 vluchten van en naar Schiphol. Verder liepen intercontinentale vluchten zo'n twee uur vertraging op. De gevolgen van de acties zijn maandag nog de hele dag merkbaar.

KLM is al maanden in overleg met meerdere bonden over verschillende cao's bij de luchtvaartmaatschappij. FNV is vooral niet te spreken over het loonbod van 3 procent. De bond vraagt dit jaar om 4 procent meer loon. Verder eist de vakbond een aanpassing van de roosters en meer mensen in vaste dienst.

KLM heeft de vakbonden uitgenodigd voor een nieuw cao-overleg deze week. Een aantal vakbonden heeft inmiddels positief gereageerd op de uitnodiging. Andere bonden hebben het meest recente voorstel van afgelopen vrijdag nog in overweging.