Solvay bevestigt prognoses ondanks tegenwind

Solvay sloot de meetperiode af met een omzet van 5,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 2,6 procent ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. Solvay wist met hogere prijzen de lagere volumes te compenseren.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) viel met 1,2 miljard euro 0,5 procent lager uit. Het bedrijf deed het beter in lucht - en ruimtevaart, mijnbouw, agro en in Aroma Performance. Daartegenover stonden mindere prestaties in de auto-industrie, elektronica en olie en gas.