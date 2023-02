Premium Het beste van De Telegraaf

Autoverkoper hardleers: ook zonder garantie geld terug voor oud barrel

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Een verkoper en een koper (niet de personen uit het verhaal) bekijken een Fiat Punto. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De koper van een occasion heeft recht op geld terug als de auto niet veilig de weg op kan. Dan kom je als autohandelaar niet zomaar weg met de stelling dat het een stokoud autootje is dat nu eenmaal zonder garantie is verkocht, oordeelt de rechtbank in Middelburg.