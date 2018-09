Amerikaanse beurzen dik in de plus

De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent hoger op 16.865,08 punten. De S&P 500 kreeg er 2,4 procent bij en kwam op 1978,35 punten. Deze graadmeter verloor in februari voor de derde maand op rij terrein en noteerde daarmee de langste verliesreeks in meer dan vier jaar. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,9 procent tot 4689,59 punten.

Net als in Europa was de stemming onder beleggers opperbest, onder meer dankzij enkele economische cijfers die beter waren dan verwacht. Zo bleek dat de industrie in de VS deze maand tekenen van herstel toont. Verder gingen de bouwuitgaven in januari sterker omhoog dan economen voorspelden.

Autobranche

Financiële concerns waren in trek bij beleggers. JPMorgan Chase voerde de Dow Jones aan met een winst van ruim 5 procent. Buiten de index van dertig hoofdfondsen wonnen Morgan Stanley en Citigroup circa 6 procent. Ook winkelbedrijven Amazon en Tiffany deden het goed, met plussen van 4,8 en 4 procent.

Een andere sector die in de belangstelling stond was de autobranche. Ford en Fiat Chrysler wonnen 4,6 en 7,2 procent na publicatie van sterke verkoopcijfers over de maand februari. General Motors kreeg er 1,9 procent bij ondanks een lichte krimp van de verkopen.

Energie

Onder de hoofdfondsen was United Technologies de enige verliezer met een min van 1,6 procent. Branchegenoot Honeywell (plus 4,5 procent) liet weten af te zien van zijn wens om te fuseren met het industriële concern.

Ook zonne-energieconcern SunEdison moest dinsdag inleveren. De beurswaarde kelderde dik 24 procent na de bekendmaking dat het bedrijf niet op tijd zijn jaarprestaties zal openbaren.

De olieprijzen liepen licht op. Amerikaanse ruwe olie werd 1,9 procent duurder op 34,38 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie ging 0,7 procent omhoog tot 36,83 dollar. De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0843 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.