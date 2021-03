Premium Columns

Wachtgeld dringend toe aan versobering

Eerder deze maand kwam Wopke Hoekstra met zijn pleidooi om de periode van een werkeloosheidsuitkering van maximaal twee jaar terug te brengen naar maximaal één jaar. Best een gedurfde timing want met een beetje pech komt er de komende maanden een tsunami aan nieuwe werklozen. Veel werkgevers zijn no...