'FTC neemt Amazon scherper onder loep'

Volgens de ingewijden heeft de FTC contact gezocht met softwarebedrijven om te vragen naar hun ervaringen met Amazon Web Services, zoals de cloud-divisie van het concern heet. Amazon is een zeer grote speler op het gebied van cloud, waarbij dienstverlening via internet wordt aangeboden. Er wordt nu bekeken of Amazon bij de cloud mededingingsregels overtreedt en concurrentie benadeelt, aldus de bronnen.

In september werd bekend dat de FTC onderzoekt of Amazon zijn dominante positie op de markt voor webwinkels misbruikt. Daarbij worden kleinere winkelbedrijven die hun producten verkopen via Amazon gevraagd naar hun ervaringen. Amazon ligt ook in Europa onder vuur van mededingingsautoriteiten.