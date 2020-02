Winst van Schiphol neemt een vlucht

De totale omzet van Schiphol Group, waar ook de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam onder vallen, kwam uit op 1,6 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging met circa een tiende omhoog naar 355 miljoen euro.

Winkels en horeca

Het aantal passagiers op Schiphol nam met 0,9 procent toe tot 71,7 miljoen. Zij gaven gemiddeld 12,90 euro uit in de luchthavenwinkels. Dat was een jaar eerder nog 13,13 euro. De gemiddelde besteding in de horeca nam daarentegen iets toe, van 4,81 naar 4,89 euro.

Lelystad Airport

Schiphol gaat voor dit jaar uit van een beperkte passagiersgroei en een „stabiel” resultaat. Verder wordt 2020 „een cruciaal jaar” waarin politieke besluiten vallen over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol en de opening van Lelystad Airport.

De aandeelhouders van Schiphol, waarvan de rijksoverheid de grootste is, mogen onderling 151 miljoen euro aan dividend verdelen. De winstuitkering over 2018 bedroeg 117 miljoen euro.