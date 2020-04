’Corona zorgt voor harde klap op smartphonemarkt’

In november ging IDC nog uit van een groei van 2,3%, terwijl het meest optimistische vooruitzicht dat IDC nu heeft opgesteld al uitgaat van een krimp van 10%. De toeleveringsproblemen die aanvankelijk ontstonden toen het coronavirus als eerste toesloeg in China, zijn nu voorbij, schrijft IDC, maar daarvoor in de plaats is nu ’een situatie van instortende vraag’ gekomen.

Behalve een daling van de nationale inkomens heeft de markt ook last van het feit dat winkels dicht zijn in veel landen door de coronacrisis. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 vond een krimp van de markt voor mobiele telefoons met 13,1% plaats in 2009.