Ikea gaat weer open: 45 minuten per klant

„We bieden de tijdslots aan voor klanten die gebruik willen maken van onze planservices, bijvoorbeeld voor keukens en voor klanten die willen winkelen op afspraak. Producten retourneren is nog niet mogelijk. Uiteraard is winkelen op afspraak alleen mogelijk met inachtneming van alle maatregelen en een gezondheidscheck vooraf”, laat een woordvoerder weten.

Keukenkastje

Winkelen is enkel toegestaan met één persoon. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. „Ook niet voor baby’s en kinderen. Klanten worden hier vooraf van op de hoogte gebracht, inclusief de overige richtlijnen en maatregelen. Het winkelen op afspraak willen we voornamelijk aanbieden aan klanten die de behoefte hebben om bijvoorbeeld een bank uit te proberen of een keukenkastje te bekijken.”

Ikea besloot eerst nog de winkels niet te openen voor het winkelen op afspraak. Maar na de verruiming gaat de Zweedse meubelgigant toch open. „Het is slechts een fractie van hoeveel klanten we normaliter verwelkomen op een dag. Met gemiddeld 25.000 vierkante meter per winkel zetten vijftig klanten per keer nog steeds weinig zoden aan de dijk. We blijven streven naar een volledige heropening.”

De rechter doet vrijdag uitspraak in het kort geding dat branchevereniging INretail heeft aangespannen tegen de Staat voor een heropening van de winkels.