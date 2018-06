Topappartement Manhattan gesplitst

De nieuwbouwtoren in Soho van ontwikkelaar Kevin Maloney van 780 vierkante meter werd verdeeld in twee, meer gangbare appartementen voor respectievelijk $11 en $29,5 miljoen aan Sullivan Road.

Desnoods had hij het appartement in drieën gedeeld, vertelt hij tegenover Bloomberg.

Sony

Jarenlang leek alleen de sky the limit in de vastgoedmarkt voor woningen in New York. Vier jaar geleden ging een topappartement op Manhattan in het Extell-gebouw nog voor $100,5 miljoen weg.

Een appartement bovenop de Sony-toren is nog altijd geprijsd voor $150 miljoen, en op Park Avenue heeft een luxe woning het aankoopbedrag van $130 miljoen.

Forse kortingen

Daar tegenover staat een toenemend aantal duurdere appartementen die te koop staan in New York. Vaak tegen fors lagere verkoopprijzen dan een jaar geleden.

Het penthouse boven Toll Brothers staat voor $29,5 miljoen te koop, 16% minder dan vorig jaar.

