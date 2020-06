Acties bij Tata Steel gaan door

De acties bij de hoogovens in IJmuiden gaan tot die tijd onverminderd door.

,,Het was een teleurstellend en moeizaam gesprek. De Europese directie zegt nog langer nodig te hebben om op onze eisen te reageren. Donderdag praten we verder, maar de stakingsacties gaan gewoon door”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

De werknemers in IJmuiden zijn woedend vanwege de reorganisatieplannen, waarbij mogelijk duizend banen verdwijnen. Verder vragen zij opheldering over het plotselinge ontslag van voormalig bestuursvoorzitter Theo Henrar. De afgelopen drie weken hebben verschillende afdelingen in IJmuiden het werk neergelegd.

De bonden voerden donderdag ook al overleg met de directies van Tata Steel Nederland, Tata Steel Europe en de top in India.

Eisenpakket

De vakbonden, waaronder FNV en CNV, eisen onder meer dat er geen gedwongen ontslagen vallen, de reorganisatieplannen van tafel gaan en dat het werkgelegenheidspact wordt verlengd tot 2026.

Verder willen zij toezegging dat er geen onderdelen van Tata Steel Nederland verdwijnen, en dat administratieve werkzaamheden niet worden uitbesteed.

Bovendien moet de huidige bedrijfsstructuur worden gehandhaafd en moet er een strategisch plan komen voor de toekomst van Tata Steel Nederland.

Geen basis

,,Dat we daar weer geen reactie op hebben gekregen is zeer verontrustend en biedt geen enkele basis om tot een onderhandelingsakkoord te komen”, aldus Berghuis.

De directie van Tata Steel Nederland houdt bij een summiere reactie. ,,Op 26 juni hebben wij laten weten dat wij dinsdag weer om de tafel zouden gaan met de bonden. Dat is dan ook gebeurd. Deze keer schoof ook een vertegenwoordiger van het Executive Committee (ExCo) van Tata Steel Europe aan voor enkele specifieke punten. Afgesproken is dat de ExCo deze punten bespreekt en met een verdere uitwerking terugkomt”, aldus het bedrijf.