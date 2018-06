Damrak sluit dag sterk af

De AEX eindigde 1,1% hoger op 427,2 punten. De Midkap klom met 1,5% naar 660,3 punten.

De meeste overige beurzen kleurden eveneens groen. Parijs won 0,8%. Frankfurt bleef achter met een 0,2% lager slot, na in de ochtend overigens nog 1,5% lager te hebben gestaan.

Vanochtend hadden verkopers in Europa nog de overhand. ,,Dat de bijeenkomst van de G20-landen afgelopen weekend weinig concreets opleverde, vormde een teleurstelling. Gehoopt werd immers op maatregelen om de economische groei aan te jagen", aldus macro-econoom Emile Cardon van de Rabobank.

De verbetering van de stemming vanaf elf uur schrijft hij enerzijds toe aan het nieuws dat de prijzen in de eurolanden in januari met 0,2% zijn gedaald. ,,In reactie hierop begon de euro verder te dalen, wat goed uitpakt voor Europese aandelen. Bovendien voedt de deflatie de hoop op extra stimuleringsmaatregelen door de ECB. Wij voorzien op 10 maart een renteverlaging tot min 0,4% plus iets extra's. Zoals de uitbreiding van het maandelijkse obligatieopkoopprogramma of de aankoop van meer Italiaanse papier."

De aankondiging door China dat de kapitaaleisen voor banken met 0,5% omlaag gaan, vormde eveneens een stimulans voor beleggers. Verdere maatregelen acht Cardon goed mogelijk. ,,China kan de de rente verder verlagen of de eisen voor de reserves opnieuw versoepelen. Een verdere waardedaling van de yuan is ook mogelijk, maar staat wel haaks op de toezegging door de G20-landen geen valuta-oorlog te voeren."

Ook de stijging van de olieprijzen met 2-4% bood steun aan de beurshandel.

De econoom is er niet gerust op dat de aandelenbeurzen de opmars van de afgelopen weken zullen vervolgen. ,,De hard dalende inflatie zie ik zelf als negatief, zeker omdat er grenzen zijn wat centrale banken kunnen doen. Van groot belang zijn de macrocijfers later deze week, waaronder de inkoopmanagersindices uit China, Europa en de VS op dinsdag. En het arbeidsmarktrapport op vrijdag."

ArcelorMittal in trek

In Amsterdam eindigde ArcelorMittal met een plus van 8,8% aan kop, dankzij het bericht dat China de productiecapaciteit van staal terugbrengt. Mede hierdoor verwacht ABN Amro dat de prijzen van metalen de komende tijd verder zullen stijgen.

Delta Lloyd volgde met een 5% hoger slot. Dataleverancier Wolters Kluwer pakte er 2,9% bij.

Tankopslagbedrijf Vopak won 1,3%, geholpen door een verhoging van het koerdoel door de Amerikaanse vermogensbeheerder Jefferies naar €50 onder handhaving van het koopadvies.

Randstad klom slechts 0,3%, ondanks positief nieuws over de Nederlandse uitzendmarkt. Het aantal uitzenduren liet in het laatste kwartaal van vorig jaar de grootste groei zien in vijf jaar tijd.

Onderaan eindigden verzekeraar NN Group en Heineken met minnen van 0,5% respectievelijk 0,3%.

PostNL beloond

In de Midkap eindigde chipbedrijf Besi met een winst van 7%, geholpen door een koersdoelverhoging van ING naar €26 onder handhaving van het koopadvies.

Medisch toeleverancier Fagron steeg 6,8%.

PostNL won 3% na de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het postbedrijf haalde zijn eigen winstdoelstelling, vooral dankzij groei in de pakketbezorging. Verder liet het bedrijf weten dat het eind 2017 kan starten met het uitkeren van dividend. Analisten konden verder weinig verrassingen ontdekken in het jaarrapport.

Aan de andere kant moest Fugro 1,9% afstaan. Vrijdag was de bodemonderzoeker nog omhoog geschoten dankzij meevallende jaarcijfers.

Op de lokale markt ging AND 12,4% vooruit. De fabrikant van digitale kaarten heeft gesprekken over een overname voorlopig opgeschort, maar anderzijds een groot contract binnengesleept.

Beursuitbater Euronext sloot 2,6% hoger, na een positief rapport van het Canadese RBC.

