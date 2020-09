Galapagos en Shell hoog op favorietenlijst bij experts

De AEX leek vorige maand op de goede weg te zijn, maar hield per saldo nog een plus van 0,7% over. De sterk aantrekkende euro en de tegenvallende bedrijvigheid in de eurozone speelden het sentiment in de laatste handelsdagen van augustus parten. Het contrast met enthousiasme op Wall Street waar de koersen hard opliepen was dan ook groot.

Pessimisten hebben nog overhand

Hoewel het aantal pessimisten onder de experts is teruggelopen gaat 44% er nog steeds vanuit dat de AEX deze maand per saldo terrein moet prijsgeven, zo komt naar voren uit een enquête van Corné van Zeijl, analist bij Actiam. Zij wijzen daarbij onder meer op de verwachte reuring vanwege de snel naderende Amerikaanse verkiezingen en de gemiddeld matige beursprestatie in deze handelsmaand. Een kwart meent echter dat het glas op het Damrak halfvol zal zijn in september gelet op de aanhoudende omvangrijke fiscale- en monetaire stimulering.

De experts hebben er vertrouwen in dat in september onder meer het vorige maand hard geraakte biotechfonds Galapagos de weg omhoog zal weten te vinden. Ook Shell dat na de presentatie van de resultaten flink onder druk kwam, is bij de professionals een herstelkandidaat in de lopende maand.

Aan de andere kant voorzien de experts dat techtopper ASML deze maand minder zal presteren. Ook zien ze weinig brood in digitaal betalingsverwerker Adyen en uitzender Randstad. Bankconcern ABN Amro is het minst geliefd onder de experts.