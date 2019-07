Renault zet in op elektrische auto's in China

Renault speelt nu nog een kleine rol op de Chinese automarkt, de grootste ter wereld. "Deze samenwerking helpt ons onze groeiplannen in China te verwezenlijken", laat François Provost, die namens Renault over de Chinese markt gaat, weten. Provost stipt tevens aan dat Renault in Europa een voorloper is met elektrische auto's.

