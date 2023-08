Vrouw moet pillen van eigen voorkeur zelf betalen, verzekeraar vergoedt alleen alternatief

De vrouw met adhd gebruikt het geneesmiddel metylfenidaat al sinds 2018. Ze heeft verschillende merken voorgeschreven gekregen maar had steeds last van bijwerkingen. Uiteindelijk heeft ze een variant van het middel gekregen dat door de apotheek is bereid en dat werkt wel goed voor haar.

Alternatieven

De vrouw betaalt het middel nu zelf, maar heeft haar verzekeraar VGZ gevraagd het middel met terugwerkende kracht vanaf 2018 te vergoeden. Die weigert dat omdat er gelijkwaardige of nagenoeg gelijkwaardige geneesmiddelen beschikbaar zijn. Geneesmiddelen die door de apotheker worden bereid worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering als er geen alternatieven zijn.

Het argument van de vrouw dat ook andere verzekerden bij VGZ dit soort geneesmiddelen vergoed krijgen, is geen reden voor de verzekeraar om ook de rekening van de vrouw te betalen. VGZ bevestigt dat incidenteel uit coulance een vergoeding is betaald aan andere verzekerden, maar dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden.