Gooise gastheer blijft kroegen kopen

,,Van het Gooi heb ik alles al”, zegt hij alsof het om een kwartetspel gaat. ,,Daar heb ik niets meer te wensen!” Zo is hij bekend van Moeke Spijkstra in Blaricum (,,Het moederbedrijf”) en Het Bonte Paard in Laren, waar welgestelde stamgasten zo gewoontjes mogelijk aan het bier zitten.

Cafe 't Tolhuis in Hilversum. Ⓒ foto Telegraaf

Ome Ko in Muiden hoort er ook bij en sinds afgelopen zomer ’t Tolhuis in Hilversum. ,,Dat is nu ook in de verbouwing, net als het Café de Paris”, zei hij in Haarlem.

Weliswaar had Lommers buiten het Gooi ook al het authentieke Amstelveense Café 1890 bij zijn kroegenrijk, maar zo ver als Haarlem was hij nog niet buiten zijn vertrouwde territorium gekomen. ,,Het heeft ermee te maken dat Elger Agthoven, hoofdbarman van Moeke Spijkstra, een Haarlemse geliefde heeft gevonden”, verklaart de Gooise kroegbaas. ,,Hij het zo goed heeft gedaan, dat hij in Haarlem weleens de pachter zou kunnen worden.”

Café Ome Ko, bij de sluis in Muiden. Ⓒ FOTO AKKE VAN ECK

Maar voorlopig nog even niet: ,,Mijn aanpak is steeds dezelfde”, zegt Lommers. ,,Als ik een zaak heb gekocht, sta ik er eerst een tijd zelf in. Als ik begrijp hoe het er werkt, dan zoek ik pas een pachter. Ik blijf de eigenaar en ik bepaal de formule.”

Die formule draait steeds om tijdloze gezelligheid zonder gelikte opsmuk. Soms met tapijtjes op tafel, soms met veel emaille reclameborden aan de muur, zoals in ’t Tolhuis. Overal kan gegeten worden: de ene keuken is wat basaler dan de andere die weer wat klassieker of creatiever kan zijn. Maar de rode draad is: ongecompliceerde, huiselijke gastvrijheid.

Café, 't Bonte Paard in Laren. Ⓒ FOTO ALDO ALLESSIE

,,Hier moeten de glas-in-lood ramen weer terugkomen”, wijst de ondernemer om zich heen in de lege zaak in Haarlem. ,,Ik wil eerst percies weten hoe het er vroeger heeft uitgezien en zoveel mogelijk terughalen. ,Misschien maak ik er een soort Café de Flore van, zoals in Parijs.”

Op de vraag of dit een goede tijd is om café’s te kopen, zegt hij: ,,Dat is denk ik aan het eind van het jaar. Maar mij gaat het erom, dat ik dit plekje niet aan m’n neus voorbij wil laten gaan.” Zijn investeringsmaatschappij PRL Horeca Investment kon het goed betalen. Hij verzekert dat zijn bestaande café’s de crisis goed doorkomen. ,,Weliswaar zijn wij al dicht sinds half oktober. Maar de pachters heb ik helemaal vrijgesteld.” De huur is fors gedaald. ,,En van de 120 man personeel, inclusief parttimers, kon iedereen worden doorbetaald.”

Terwijl er dus nog twee kroegen moeten worden verbouwd is Lommers alweer met zijn hoofd bij de volgende uitbreiding die hij graag zou doen: ,,De eendracht in Abcoude!”

