Afzetprijzen industrie opnieuw lager

Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald. De olieprijs is sinds 2013 bijna onafgebroken lager dan een jaar eerder. Producten van de aardolie-industrie waren in januari ruim 25 procent goedkoper dan in januari vorig jaar. Exclusief de aardolie-industrie komt de prijsdaling in de industrie uit op 1,5 procent.

De prijzen van de producten van de chemische industrie waren 5,4 procent lager dan een jaar eerder. Producten van de voedingsmiddelenindustrie waren bijna 2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Verder waren de prijzen van de producten van de basismetaalindustrie ruim 5 procent lager. De prijzen van ruw staal daalden ook.

Wel waren de producten van de kunststof- en rubberindustrie, machine- en auto-industrie iets duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs van metaalproductenindustrie bleef nagenoeg gelijk.