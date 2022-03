Miljoenen voor start-up die vecht tegen erfelijke ziekten

Scenic Biotech heeft een revolutionaire techniek die er simpel gezegd op neer komt dat ze op zoek gaan naar de lichaamseigen middelen om ziekten te bestrijden. Het bedrijfje doet dat met een gepatenteerde techniek waarbij gezonde cellen kunstmatig ziek gemaakt worden, om vervolgens te kijken welke lichaamseigen reparaties er plaatsvinden.

Wanneer bijvoorbeeld bij twee broers of zussen er maar een ziek wordt, heeft de ander, die niet ziek is, mogelijk een genetische oplossing in zijn of haar lichaam.

De techniek van Scenic Biotech maakt het in de woorden van topman en oud bankier Oscar Izeboud mogelijk ’om versneld naar een speld in een hooiberg te zoeken’. „Mensen hebben ruim 20.000 genen, en een onbekend aantal reparatiemechanismes rondom die genen. Als wij een cel ziek maken, lokken we zo’n mechanisme tevoorschijn. Zo’n ontdekking moet uiteindelijk kunnen leiden tot een medicijn tegen die ziekte in de vorm van een molecuul in een pil.”

Bekijk ook: Grote slag van Amsterdamse biotechbelofte

Complex

Daarmee kunnen deze in jargon genetic modifiers genoemde oplossingen een alternatief vormen voor gentherapie, dat erg duur en complex is.

De €28 miljoen wordt in het bedrijf gestoken door biotechinvesteerders. Ook ABP’s Inkef Capital stort geld.

Scenic zal nu met klinische testen beginnen met de meest geavanceerde behandeling van kanker. Het werkt ook aan behandelingen voor een aantal zeldzame maar slopende genetische kinderstofwisselingsziektes waar nog geen therapieën voor bestaan.

Het verst gevorderd zijn studies naar de behandeling van stofwisselingsziekten Niemann Pick Type C, het syndroom van Barth en een erfelijke verstoring van het metabolisme. Topman Oscar Izeboud zegt blij te zijn met de financiering en ’goede vooruitgang te boeken’.

In 2017 is het bedrijf begonnen, in 2019 werd al extra financiering aangetrokken. Het concern is verdubbeld van 20 tot 40 mensen, en Izeboud denkt dat er nog eens 40 personeelsleden bijkomen. Ook tempert hij de verwachtingen: „De komende twee jaar kunnen we nog geen geneesmiddel op de markt brengen.”

Op termijn wil het bedrijf met zijn ’platform voor nieuwe therapieën’ naar de beurs. Izeboud: „Dat kan nog jaren duren, maar je moet je organisatie er wel op aanpassen, qua accounting, qua jaarverslagen.”