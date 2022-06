’Shell investeert in miljardenproject lng in Qatar’

Het is onduidelijk hoeveel Shell in North Field East gaat investeren, aldus Bloomberg. De investering komt op het moment dat landen nieuwe voorraden brandstof zoeken om hun afhankelijkheid van Russisch gas te beperken.

Het nu volledig Britse Shell zal volgens Bloomberg snel samenwerking met het door de staat gecontroleerde Qatar Energy in Doha aankondigen.

Een Shell-woordvoerder weigerde commentaar. Qatar verhoogt zijn productiecapaciteit van gas in de wereldwijde energiecrisis. In Qatar zal het North Field East-project lng-productie tot verhogen tot 110 miljoen ton van 77 miljoen ton. Exxon sluit zich aan bij grote energiebedrijven die investeren in Qatar Gas Project Qatar. Shell-topman Van Beurden waarschuwde voor een "turbulente periode", met gasleveringen en maar ook meer regeringen die coronavirusbeperkingen versoepelen. "De reservecapaciteit is erg laag, vraag herstelt nog steeds", aldus Van Beurden. Dus met ook de onzekerheden van de oorlog in Oekraïne en sancties die daaruit kunnen voortvloeien, is de kans groot dat we een turbulente periode tegemoet gaan.”

Exxon Mobil Corp. en TotalEnergies SE zullen elk 6,25% bezitten, terwijl ConocoPhillips en Eni SpA een belang krijgen dat half zo groot is.