Zoveel stijgt ons minimumloon in vergelijking met de EU

Eurofound, een door de Europese Unie opgerichte organisatie, publiceerde donderdag een rapport over het minimumloon in de verschillende lidstaten. Daaruit blijkt dat je als werknemer in Bulgarije met een minimum van €312 het slechtst af bent, terwijl in Luxemburg minstens €2142 bruto wordt uitbetaald.

Moeilijk rondkomen

In de unie zit 9% van de werknemers op dit minimum, in 2017 was dat een procent meer. In Nederland is dit volgens het rapport zo’n 3%. Volgens andere bronnen is dit al jaren iets meer dan 6%, maar onder hen zijn bijvoorbeeld ook veel tieners die een bijbaantje hebben. Zij zijn mogelijk in het Eurofound-onderzoek weggelaten.

In Roemenië en Portugal hebben percentueel de meeste mensen een minimumsalaris. Volgens Eurofound hebben vrouwen in Europa vaker het minimale salaris dan mannen. Van de werknemers met minimumloon zegt maar liefst 70% moeilijk rond te komen.

In Nederland is het minimumloon dit jaar met 2% gestegen naar €1653,60, meldt het rapport. Per 1 juli stijgt het loon - en uitkeringen die eraan zijn gekoppeld zoals AOW en bijstand - nog eens 1,6% naar €1680 voor een fulltime dienstverband. Dat komt neer op €9,70 tot €10,77 per uur, afhankelijk van de uren die een werkweek volgens de cao heeft.

Vakbond FNV voert al lang actie voor een minimumuurloon van €14. Bij een fulltime werkweek zou het maandsalaris dan ruim boven de €2100 uitkomen.

Volgens het Centraal Planbureau zou een verhoging van het minimumloon met bijvoorbeeld 10% amper tot minder werkgelegenheid leiden, althans, als de bijstand niet meestijgt. Verhogen naar €14 per uur zou volgens de rekenmeesters echter wel zo’n 200.000 banen verloren doen gaan.