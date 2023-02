Premium Het beste van De Telegraaf

Wachten met huis kopen? ’Kans op forse prijsdaling klein’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Huizenverkoper Jan Bos is niet bezorgd over de prijsdalingen. Ⓒ Foto Jean-Pierre Jans

Amsterdam - Wie een huis wil kopen of verkopen heeft altijd te maken met onzekerheid. Maar nu banken een flinke prijsdaling op de woningmarkt voorspellen, is de vraag extra prangend: kun je beter wachten of niet? „Banken voorspellen van alles, maar die hebben ook geen glazen bol.”