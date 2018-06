'Brazilianen heropenen onderzoek TNT'

UPS, het Amerikaanse koeriersbedrijf dat eerder zelf tevergeefs trachtte TNT in te lijven, zei eerder dat het beoordelingsproces van de Braziliaanse autoriteiten de optie gaf om een diepgravender onderzoek aan te vragen. ,,Die mogelijkheid hebben we benut om zeker te zijn van een eerlijk en grondig verloop'', aldus een zegsman van UPS toen.

De Braziliaanse toezichthouder, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) heeft volgens PaRR nu tot 19 mei om een finaal oordeel te vellen, of kan om 90 dagen extra vragen om een definitief oordeel te geven. ,,Wij blijven tijdens de beroepsprocedure constructief samenwerken met CADE en de regelgevende instanties om de goedkeuring voor de transactie, met inbegrip van China, te verkrijgen. Wij blijven ervan overtuigd de overname in de eerste helft van 2016 af te ronden'', aldus FedEx in een verklaring.