Na 15 jaar m'n medailles terug

Zoek

Hij stuurt zijn medailles naar een speciaal bedrijf dat de medailles geschikt kan maken zodat hij ze kan dragen op zijn dagelijks tenue. Ze worden dan netjes aan elkaar genaaid. Maar dan raken zijn medailles zoek.

Kees en zijn vrouw Irene* zetten zich samen in om de medailles terug te krijgen. Ze nemen contact op met de kazerne waar Kees gelegerd was en het Ministerie van Defensie. Vijftien jaar lang worden ze steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Het zit Kees niet lekker.

Duplicaat

Ten einde raad besluit Kees eind vorig jaar contact op te nemen met de Veteranenombudsman. Via het Ombudsplein krijgt hij collega Hans aan de lijn. Kees vertelt zijn verhaal en Hans gaat hier direct mee aan de slag. Hij neemt contact op met een contactpersoon van het Ministerie van Defensie. Hij legt hem het probleem van Kees voor en vraagt of de medailles vervangen kunnen worden. Het blijkt gelukkig mogelijk om duplicaat medailles te krijgen, zonder dat Kees daarvoor hoeft te betalen.

Zes weken later komen Kees en Irene samen naar Den Haag. Hier krijgt Kees na 15 jaar alsnog zijn medailles uitgereikt door Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Voor Kees is dit een mooi moment. Hij is er blij mee. Nu kan hij de medailles een mooi plekje geven samen met andere herinneringen aan zijn diensttijd. En zijn zoontje Philip* kan ze ook laten zien tijdens zijn spreekbeurt overhet leger.

Sinds 2013 is de Nationale ombudsman ook Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman behandelt klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitoefenen ten aanzien van veteranen, zoals zorginstellingen.

* gefingeerde namen