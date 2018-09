Economisch vertrouwen eurozone verder omlaag

De index waarmee het vertrouwen wordt gemeten, kwam uit op 103,8, tegen een herziene 105,1 in januari. Economen rekenden in doorsnee op een stand van 104,3. Volgens de commissie nam het vertrouwen bij consumenten flink af. Ook bij de zakelijke sectoren, met uitzondering van de bouw, was een daling te zien.

Volgens het onderzoek ging ook in de gehele Europese Unie het economisch vertrouwen omlaag. Die graadmeter zakte met 1,5 punten tot 105,2.

De sterkste daling van het vertrouwen van de grote economieën van de eurozone werd gemeten in Nederland en Italië. Ook in de andere grote euro-economieën daalde het vertrouwen. Elders in de EU was een flinke daling te zien in Groot-Brittannië.