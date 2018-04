Vopak boekt hoger resultaat

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten steeg met 6 procent tot 812 miljoen euro. Vopak had zelf aangegeven dat het resultaat in 2015 hoger zou uitkomen dan de 763 miljoen euro die in 2014 in de boeken werd gezet. De omzet ging vorig jaar met 5 procent omhoog tot 1,38 miljard euro. Daarbij werd ook flink geprofiteerd van gunstige wisselkoerseffecten. De nettowinst steeg met 11 procent naar 325,3 miljoen euro.

De gemiddelde wereldwijde bezettingsgraad bedroeg afgelopen jaar 92 procent, tegen 88 procent een jaar eerder. De capaciteit kwam eind 2015 uit op 34,3 miljoen kubieke meter.

Toelichten

Vopak gaf aan voor dit jaar op een bezettingsgraad te rekenen van meer dan 90 procent. Het bedrijf verhoogt het dividend tot 1 euro per aandeel, van 0,90 euro per aandeel in 2014.

Topman Eelco Hoekstra zei in een toelichting dat goede vooruitgang is behaald met het optimaliseren van de terminalportfolio, door desinvesteringen, nieuwe terminals en uitbreiding van bestaande faciliteiten. Het bedrijf zag naar eigen zeggen een geleidelijk herstel in ontwikkelde markten en een vertraging in opkomende markten. Daarbij speelde de onzekerheid rond China een belangrijke rol.

Afzwakking

Financieel directeur Jack de Kreij verklaarde dat het bedrijf dit jaar op een ,,solide'' resultaat rekent, met een ,,uitstekende'' bezettingsgraad. Vopak blijft kijken naar locaties voor expansie, maar zal daarbij niet overhaast te werk gaan, aldus de bestuurder.

Vopak ziet ook nog steeds groei in China, ondanks de economische afzwakking, en blijft positief over het land. Verder profiteert Vopak op dit moment flink van contango, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van een prijsstijging, vanwege de lage prijzen, zei De Kreij.

Daarnaast werd bekend dat Vopak Ben Noteboom wil benoemen tot commissaris. Noteboom is oud-topman van Randstad en ook commissaris bij Wolters Kluwer, Aegon en Ahold.