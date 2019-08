Een vijfde minder winst voor verzekeraar AXA

De winst werd gedrukt door afboekingen op financiële derivaten en een boekverlies van 600 miljoen euro op de verkoop van het bedrijfsonderdeel AXA Equitable Holdings. De operationele winst steeg in de eerste helft van dit jaar wel, met 8 procent tot 3,6 miljard euro. Volgens het concern groeide de inkomsten in bijna alle landen waar het actief is.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik