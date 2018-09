'Beurzen gaan hoger van start'

Zo openden hoofdfondsen Aalberts Industries, Relx en verzekeraar NN de boeken. Ook Kendrion, BE Semiconductor Industries (Besi), Kas Bank en Heijmans kwamen met resultaten naar buiten. Elders in Europa rapporteerden onder meer brouwer AB InBev, het Duitse Bayer en AXA de boeken.

Op het Damrak zal verder de aandacht uitgaan naar verzekeraar Delta Lloyd. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat mediamiljardair John de Mol zijn belang heeft opgevoerd van 3,02 procent naar 5,02 procent.

Dow Jones

Een stabilisering van de olieprijs rond de 32 dollar per vat zette woensdagavond de beurzen in New York hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 16.484,99 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 1929,80 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent tot 4542,61 punten.

Donderdag voorbeurs was een vat Amerikaanse olie 0,9 procent minder waard op 31,86 dollar per vat. Brent-olie zakte 0,8 procent tot 34,13 dollar per vat.

De euro was 1,1020 dollar waard, tegen 1,1027 dollar bij het Europese slot een dag eerder.