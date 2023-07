Bitcoin wordt viermaal meer waard, denkt grote Britse bank

Standard Chartered is vooral actief buiten het Verenigd Koninkrijk en heeft 85.000 werknemers bij een beheerd vermogen van $819 miljard, net iets minder dan ING. Het is de vier-na-grootste bank van het Verenigd Koninkrijk en de nummer 16 in Europa.

De verdere verhoging van de prijsprognose voor de bitcoun is het gevolg van de onderschatting van de impact die de hogere winstgevendheid van de zogeheten miners zal hebben op het verminderen van het aanbod van bitcoins op de markt. Miners zijn bedrijven die met supercomputers de bitcointransacties controleren en het netwerk draaiende houden. In ruil daarvoor kunnen ze nieuwe bitcoins ontvangen.

Miners

De miners verdienen uiteindelijk hun geld door de toegekende bitcoins op de markt te verkopen. Wanneer de prijs van de bitcoin hoog is kunnen deze bedrijven makkelijker hun kosten dekken en hoeven ze minder bitcoins op de markt te verkopen. Door de cryptomunt vast te houden neemt het aanbod op de markt echter af en dat drijft de prijs verder omhoog, zo denkt Standard Chartered.

Tegen het einde van dit jaar zal de bitcoin volgens de Britse bank daardoor stijgen tot $50.000 en vervolgens de opmars verder voortzetten tot $120.000 eind 2024. „Tegen de recente prijzen hebben de miners 100% van hun nieuwe bitcoins verkocht. Bij een prijs van $50.000 denken we dat ze nog maar 20 tot 30% van hun nieuwe munten zullen verkopen”, schreef de bank in een rapport.

Beloning

Het aanbod van nieuwe bitcoins wordt volgens de Britse bank in 2024 verder gedrukt doordat de beloning die de miners ontvangen voor hun werk wordt gehalveerd. Die halvering vindt elke vier jaar plaats en gaat net zo lang door totdat de beloning uiteindelijk op nul uitkomt. Op dat moment is namelijk het maximale aanbod van 21 miljoen bitcoins bereikt en komen er geen nieuwe bitcoins meer bij.

Er worden wel vaker forse prijsvoorspellingen gedaan voor de bitcoin. Een van de meest optimistische is die van Cathie Wood. De oprichter en baas van investeringsbedrijf Ark Invest verwacht dat de cryptomunt in 2030 een waarde van 1 miljoen dollar zal bereiken. Ook zijn er genoeg tegenstanders, onder wie superbelegger Warren Buffett, die verwachten dat het hele cryptoverhaal geen gelukkig einde zal kennen. De cryptomarkt wordt ook geregeld opgeschrikt door fraude, diefstal en schandalen zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX vorig jaar.