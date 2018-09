Beste beleggingsfondsen?

Antwoord: Wie wil starten in aandelen te beleggen, kan het beste een goed wereldwijd gespreid aandelenfonds kiezen. De website van Morningstar biedt een schat aan informatie over alle beleggingsfondsen. Pas echter op met fondsen die zich specifiek op een land, regio of bedrijfstak richten. Als u alleen naar de prestaties over de laatste jaren zou kijken, dan staan die gespecialiseerde fondsen vaak bovenaan de ranglijst.

Zo stond er deze maand een staatje in de Consumenten Geldgids waarbij vier van de vijf best scorende aandelenfondsen zich richten op bedrijven in de gezondheidszorg. Die sector heeft het de laatste jaren uitstekend gedaan, maar dat zegt weinig over de toekomst.

Indexfondsen

Sterk in opkomst zijn de indexfondsen die niet proberen de markt te verslaan, maar deze juist zo goed mogelijk proberen te volgen tegen lage kosten. Dat blijkt een heel effectieve aanpak. Bekende aanbieders zijn Vanguard, iShares en Think. Ook hun aanbod is echter groot, dus kies een wereldwijd beleggend indexfonds voor een eerste start. Wilt u liever in zee met duurzame bedrijven, dan bieden ASN en Triodos prima aandelenfondsen met goede resultaten.

De kosten die een fonds berekent, zijn eveneens van belang, want die drukken op uw rendement. Indexfondsen zijn goedkoper dan traditionele beleggingsfondsen.

Dividend

Vindt u het prettig om ook wat inkomen uit uw beleggingsfonds te krijgen, kijk dan of deze het ontvangen dividend uit de onderliggende aandelenportefeuille ook weer aan u uitkeert. Op het internet is een schat aan informatie over fondsen te vinden. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Schakel dan een adviseur in.