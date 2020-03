Boekhandels opgelucht: vaste boekenprijs blijft

De vaste boekenprijs blijft. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de Tweede Kamer. Doordat boeken overal hetzelfde kosten, houden boekhandels armslag om meer boeken dan alleen flink winstgevende bestsellers aan te bieden en bijvoorbeeld onbekende auteurs voor te stellen.

Uit een evaluatie blijkt dat het draagvlak voor een vaste prijs voor boeken zeer groot is en dat het handhaven ervan raadzaam is. Van Engelshoven is blij met de uitkomsten van het onderzoek: "Ik sta voor het bewaken van de diversiteit in het Nederlandse literair landschap. In een tijd waarin minder wordt gelezen is dat zeer belangrijk.

Bestsellers zorgen ervoor dat ook boeken voor een kleiner publiek kunnen floreren en daarmee ook dat breedgesorteerde boekhandels kunnen voortbestaan.’’

De boekenbranche biedt werk aan ongeveer 25.000 mensen en is goed voor een jaarlijkse omzet van meer dan een half miljard euro.