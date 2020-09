Queens breder podium geven

Hoax LeBeau en Danielle Jiskoot. Ⓒ Foto Arjaan Hamel

Amsterdam - Mede door RuPaul’s Drag Race zijn drag queens in de Verenigde Staten populaire artiesten. Met de Nederlandse spin-off Drag Race Holland krijgen de kleurrijke performers ook in Nederland een breder podium. „En dat verdienen ze”, meent Danielle Jiskoot van managementbureau The Drag Agency.