Beurs China neemt duik op rentestijging

Het is de sterkste daling in een maand tijd. De stijgende rentes tonen dat er minder kapitaal in de markt is, de yuan zakte voor de vijfde dag op rij.

Sterke rentestijging

De ChiNext, de beurs voor small caps, daalde met 6,8% nadat de rente naar het hoogste niveau sinds februari is gegaan.

De Hang Seng-index verloor 1,6%, de CSI-300 met grootste bedrijven verloor 6,2%, de Shanghai Composite 6,4%, de Shenzhen Composite zakte 7,3% weg.

Sommige analisten plaatsen kanttekeningen bij de sterke daling. Veel aandelen hebben recent een goede opmars gemaakt aan de beurs en beleggers namen winst, stellen zij.

Sharp

De aandelenbeurs in Tokio heeft donderdag het verlies van de afgelopen twee dagen omgebogen in een flinke winst. De winst in Japan werd vooral gedreven door de bevestigde overname door Foxconn van het noodlijdende elektronicaconcern Sharp.