'Overleg Shell en BP rond gasproject mislukt'

Het gaat om het belang van BP in het project Shearwater. BP bezit 28 procent, net als Shell. ExxonMobil heeft de rest. In april werd door bronnen gemeld dat Shell in gesprek was met BP om dat belang over te nemen, ter waarde van ongeveer 250 miljoen dollar. Naar verluidt zijn de onderhandelingen stukgelopen op de waardering.

BP blijft nu op zoek naar andere kopers voor het belang. Shearwater bestaat uit twee platforms en een veld voor de oostkust van Schotland waaruit aardgas en condensaat wordt gewonnen. Shell is exploitant van het gasveld en werkt aan uitbreiding van het project.