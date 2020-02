'Prestaties Bol.com geheim uit angst voor Amazon'

Net als andere webwinkels vreest Ahold Delhaize de start van Amazon in Nederland, waarschijnlijk deze maand al. Het wil de Amerikanen niet wijzer maken dan ze al zijn, zeggen bronnen rond Ahold op voorwaarde van anonimiteit. Het bedrijf dat woensdag met jaarcijfers komt, wil geen commentaar geven.

De prestaties van Bol.com zijn een mysterie voor beleggers omdat ze verstopt zitten in de resultaten. Ahold Delhaize betaalde in 2012 350 miljoen euro voor Bol.com. Sindsdien groeide de omzet van de webwinkel jaarlijks met dubbele cijfers tot 2,1 miljard euro in 2018.