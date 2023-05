Nederlandse gasbelasting een-na-hoogste in Europa: ’Prijsplafond sigaar uit eigen doos’

Betaalde een driepersoonshuishouden in 2014 nog €350 gasbelasting, inmiddels is dat opgelopen naar €900 per jaar. „Een ruime verdubbeling waar miljoenen huishoudens last van gaan krijgen”, meent Tom Schlagwein, energie-expert bij Overstappen.nl.

Inflatiemonster

„Een prijsplafond is een goed idee om het ’inflatiemonster’ te beteugelen en de gasprijs betaalbaar te houden. Maar vreemd dat er in deze maximale prijs relatief veel belasting zit.” Schlagwein vindt dat je zo aan de ene kant subsidie uitdeelt die je ’deels weer weghaalt door de op een na hoogste gasbelasting te heffen van Europa’. „Die belasting zit inbegrepen in het prijsplafond, een sigaar uit eigen doos.”

Maximumtarief

Volgens de expert zijn Nederlanders in Europa voor gas op alleen Denemarken na het duurst uit. „In Duitsland en België is de gasprijs bijna de helft lager.” Schlagwein: „Europese landen zoals Frankrijk hebben een maximumtarief ingesteld, zodat prijzen voor huishoudens niet te hoog worden.” Hij vindt dat zo consumenten worden beschermd tegen torenhoge prijzen „die ze amper kunnen betalen”.

Einde dit jaar loopt het prijsplafond af en inmiddels daalt de gasprijs sinds een aantal weken weer. „Om het betaalbaar te houden, moet er een verlaging van de belasting op gas komen”, zegt Schlagwein. „De prijzen zijn immers hoog genoeg om nog steeds een gasbesparing af te dwingen.”