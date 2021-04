De Ever Given blokkeert het Suezkanaal Ⓒ foto Hollandse Hoogte / AFP SIGNIFY NV 47.25 7.14 %

Lampenfabrikant Signify wil meer in Europa gaan produceren, zodat het minder kwetsbaar is voor mondiale logistieke verstoringen. Dat kostte de vroegere lampentak van Philips in het eerste kwartaal €50 miljoen aan omzet, zo zegt topman Eric Rondolat in een toelichting op de eerstekwartaalcijfers.