Oliezorgen drukken Wall Street in het rood

De leidende Dow Jones-index eindigde 1,1 procent lager op 16.431,78 punten. De bredere S&P 500 zakte 1,3 procent tot 1921,27 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1,5 procent in en sloot op 4503,58 punten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,6 procent tot 31,84 dollar. Brentolie werd 3,8 procent goedkoper en bracht per vat 33,37 dollar op. De oliemaatschappijen Chevron en ExxonMobil, allebei hoofdfondsen in New York, verloren respectievelijk 4,4 en 1,4 procent.

Oliemarkt

Behalve de oliefondsen zaten ook banken in de hoek waar de klappen vielen. Beleggers vrezen dat de aanhoudende malaise op de oliemarkt de risico's op leningen aan die sector flink hebben vergroot. JPMorgan Chase behoorde tot de sterkste dalers in de Dow met een verlies van 4,2 procent. Goldman Sachs leverde 2,6 procent in.

Bovenaan de hoofdindex stond Home Depot. De doe-het-zelfketen kwam met beter dan verwachte resultaten, die beloond werden met een koerswinst van 1,4 procent. Ook supermarktketen Wal-Mart onttrok zich met een winst van 1,3 procent aan het negatieve sentiment.

United Technologies verloor 0,8 procent. Topman Gregory Hayes liet weten weinig kans te zien op een overname van het industrieconcern door branchegenoot Honeywell. Maandag werd daarop gespeculeerd. Honeywell leverde 1,5 procent in.

Viacom

Viacom maakte een koerssprong tot wel 7 procent, maar was aan het einde van de dag slechts 0,4 procent meer waard. Het media- en entertainmentconcern maakte bekend dat het met meerdere investeerders in gesprek is over een eventuele verkoop van een flink minderheidsbelang in filmdochter Paramount Pictures.

FitBit kelderde ruim 20 procent, na tegenvallende verkoopprognoses. De verkoper van draagbare 'fitness trackers' ziet zijn marktaandeel steeds verder afkalven door de sterke concurrentie van de smartwatches van bijvoorbeeld Apple en Samsung.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,1020 dollar aan het einde van de Europese beurshandel.