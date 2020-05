Consumentenvertrouwen dieper in het dal

De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS voor mei komt uit op min 31, tegen een min van 22 in april. Dat is nog niet het laagste niveau ooit. Dat werd in 2013 bereikt met een min van 41.

Het statistiekbureau peilt onder andere hoe huishoudens hun financiële situatie de komende twaalf maanden inschatten en of ze bereid zijn aankopen te doen. Over die onderwerpen waren consumenten deze maand onveranderd negatief. Net zoals in april vinden ze het bijvoorbeeld een erg ongunstige tijd voor grote aankopen.

Het consumentenvertrouwen kreeg in april al een grote klap, te midden van alle maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zoals horecasluitingen. Nog nooit waren huishoudens zo negatief over de economische vooruitzichten als vorige maand, en het sentiment blijf op de bodem steken. Daar komt bij dat het oordeel over de afgelopen twaalf maanden negatiever is geworden.