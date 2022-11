Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een... toiletjuffrouw?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Amsterdam - U had het misschien niet in de gaten, maar zaterdag is het de internationale dag van het toilet. En wie wel eens met hoge nood in een warenhuis, station of feestlocatie is geweest, is altijd blij als er een toiletmedewerker zit. Maar wat verdient zij of hij eigenlijk?