Ryanair wil vleugels uitslaan naar Rotterdam

„Ryanair heeft meerdere keren aangegeven om dat ze wel naar Rotterdam wil. We zitten daar nu vol, maar we proberen daar in de komende tijd meer capaciteit vrij te spelen.”

Ryanair zegt in een reactie dat de luchtvaartmaatschappij altijd geïnteresseerd is in nieuwe routes, maar dat men niet ingaat op de plannen.

Lees hier het gehele artikel over de landing van Ryanair in Rotterdam.