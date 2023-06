Premium Het beste van De Telegraaf

Koper villa vordert tonnen terug: ’Te veel varens in de achtertuin’

Niet de wilde varens en gevaarlijke bomen uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het is nogal wat, een huis kopen. Zeker als je bijna een miljoen uitgeeft, wil je geen kat in de zak. Een man die voor ruim negen ton een huis met zwembad en een stuk bos aanschafte, stapte naar de rechter om een flink deel van de koopsom terug te vorderen. Een van de opmerkelijkste klachten is dat er volgens hem te veel varens in de tuin staan.