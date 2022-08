Beursblog: Adyen bezorgt AEX zonnig slot

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is woensdag met winst over de streep gekomen. Dankzij een sterk laatste handelsuur, waarin beleggers op Beursplein 5 zich optrokken aan hogere koersen op Wall Street, sloot de AEX-index 0,4% in de plus op 713,81 punten. Adyen was de uitblinker met een koerssprong van bijna 6%