Beursblog: AEX licht in min; ASR uitblinker in de Midkap

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Op de Amsterdamse beurs is de AEX met een licht verlies van -0,2% geopend. De Midkap opende wel in de plus. Daar profiteert verzekeraar ASR van de goede halfjaarresultaten en is met een winst van 3% uitblinker.