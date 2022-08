Beursblog: futures wijzen op vlakke opening New York, AEX nagenoeg onveranderd

Amsterdam - De beurzen in heel Europa staan rond 14 uur vlak. In Amsterdam staat de AEX nagenoeg onveranderd op 710,7 punten. Ook in New York wijzen de futures op een vlakke opening van de Amrikaanse beurzen. De S&P 500 staat anderhalf uur voor opening op min 0,1%. Beleggers zijn in afwachting van een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole.