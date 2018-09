Russisch Vimpelcom betaalt Nederland €358 miljoen

Het Russische bedrijf, dat sinds 2010 is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, gaat 397,5 miljoen dollar ofwel 358 miljoen euro betalen.

Het OM verwijt Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte in de periode 2006 tot en met 2012. Naast betalingen van in totaal 114,5 miljoen dollar aan Oezbeekse ambtenaren betaalde Vimpelcom nog eens 30 miljoen dollar aan liefdadigheidsdoelen waarvan een aantal gelieerd was aan Oezbeekse overheidsfunctionarissen.

Parallel aan het Nederlandse onderzoek werd de zaak ook bekeken door het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Het Russische bedrijf betaalt ook 397,5 miljoen dollar aan de Amerikaanse autoriteiten.